Enda en overgrepspågripelse i Operasjon Dark Room

Mannen blir framstilt for varetektsfengsling i Bergen tingrett torsdag ettermiddag, skriver Bergens Tidende.

I tillegg er mannen siktet for befatning med og produksjon av fremstillinger av seksuelle overgrep mot barn, opplyser politiadvokat Janne R. Heltne i Vest politidistrikt. Hun har ikke opplyst om det er ett eller flere barn som skal være utsatt for overgrep.

Mannens forsvarer, advokat Erik Mjell, vil ikke gå inn på hva slags type overgrep det dreier seg om.

– Min klient har erkjent skyld for siktelsen slik den var onsdag. Men vi har ennå ikke sett siktelsen som skal presenteres i fengslingsmøtet, sier forsvareren.

Politiets Operasjon Dark Room ble etablert med mål om å stoppe pågående overgrep mot barn. Etterforskningen startet i 2015 etter at en etterforsker i Vest politidistrikt så konturene av et større nettverk i forbindelse med en overgrepssak mot en ung mann i Bergen. Da etterforskningen ble offentlig kjent i november 2016, opplyste politiet at drøyt 50 personer var involvert.

