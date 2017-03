En ulv skutt i Stor-Elvdal

– Den ble skutt på 40 meters hold, sier Ståle Sørensen hos Fylkesmannen i Hedmark til NRK.

Stein Arne Brendryen i viltoppsynet bekrefter overfor Hamar Arbeiderblad at en ulv ble skutt i Stor-Elvdal torsdag morgen. Avisen fikk først opplyst at to ulver det var gitt fellingstillatelse for, var skutt, men det riktige var altså at det kun er skutt én ulv foreløpig.

Miljødirektoratet ga onsdag tillatelse til å felle to nye ulver i region 4 og 5, det vil si utenfor ulvesonen i deler av Akershus og Hedmark. Bakgrunnen er faren for skade på beitedyr i området.

Totalt er det gitt tillatelse til å felle 20 ulver denne jaktsesongen, ti innenfor disse regionene. Fram til torsdagens felling i Rendalen, var åtte allerede skutt. Jakten fortsetter dermed på den siste ulven.