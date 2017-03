DN: – Lekket rapport viser stor svikt i beredskap

Det er Dagens Næringsliv som har fått tilgang på dokumentet. Det gir innblikk i hvordan regjeringen har sviktet i oppfølgingen av 22. juli- rapporten.

Alvoret i saken var klart allerede under stortingshøringen denne uken, men blir nå ytterligere bekreftet, mener Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Hvis innholdet er riktig gjengitt i DN, så må vi forstå hemmeligholdet som et forsøk på å motvirke at offentligheten fikk innsikt i hvor dårlig det sto til, sier Støre til NTB.

– Har ikke fulgt opp i tråd med instruks

Riksrevisjonen har ifølge avisen blant annet pekt på at Politidirektoratet ikke har etablert styring og oppfølging av politidistriktene i tråd med instruks om sikring og beskyttelse ved bruk av sikringsstyrker fra Forsvaret og politiet i fred, krise og krig.

Revisjonen lister opp en rekke punkter, og mener også at direktoratet ikke utarbeidet nærmere prosedyrer for å peke ut objekter som skal sikres og beskyttes.

Forsvarsdepartementet opplyser til NTB at man ikke ønsker å si noe om innholdet som er referert. Departementet vil heller ikke kommentere det faktum at en avis har fått tilgang til dokumentet.

Hemmeligstemplet

Etter at Riksrevisjonen i fjor hadde laget en rapport om politiets og Forsvarets svikt i å sikre bygninger og vitale objekter, ble det laget et sammendrag som etter deres mening skulle være egnet for offentliggjøring.

Regjeringen bestemt likevel at også dette skal holdes hemmelig. Denne beslutningen har fått kritikk fra opposisjonen, som er skeptisk til hemmeligholdet.

Selv om enkeltopplysninger i seg selv ikke er graderte, kan summen tilsi at det er behov for å gradere hele teksten, mener Forsvarsdepartementet.

Departementsråd Erik Lund-Isaksen innrømmer ifølge et brev avisen har fått tilgang til at svakhetene i forsvar og politiet er så store at de, hvis de ble kjent, vil utgjøre en svakhet for rikets sikkerhet.

– Behov for ny runde

Kontroll- og konstitusjonskomiteen innkalte denne uken til en to dager lang høring om saken. Statsministeren, forsvarsministeren og justisministeren var blant dem som møtte opp for å svare på spørsmål.

Både forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og politidirektør Odd Reidar Humlegård var uenige i Riksrevisjonens konklusjoner.

Flere sentrale temaer kunne imidlertid ikke belyses ettersom sammendraget fra Riksrevisjonen ikke er offentlig. Flere komitémedlemmer har ytret ønske om å få gjennomført en lukket høring.

Jonas Gahr Støre mener kontroll- og konstitusjonskomiteen nå bør ta en grundig diskusjon om behovet for en ny runde med statsminister Erna Solberg (H) og de ansvarlige statsrådene i saken.

– Dette sier noe om Erna Solbergs manglende styring med beredskap i 2015. Når så mye var ute av kontroll den gang, hvordan kan vi da ha tiltro til at alt er i orden i 2017, sier han.

