Berge Gerdt Larsen frifunnet i skattesak

I august i fjor ble Larsen frifunnet i straffesaken mot seg i Gulating lagmannsrett. Nå har Borgarting lagmannsrett komme med sin avgjørelse i den sivile skattesaken mot Larsen.

– Berge Gerdt Larsen er nå frifunnet både etter strafferettslige og privatrettslige beviskrav. Det er lagt voldsomme ressurser ned i sakskomplekset, både fra statens og skattyters side. Det er betenkelig at en etterforskning som har pågått i over ti år både hos politiet og på skattekontoret, ender med at det skatterettslige grunnlaget for forfølgingen var så tvilsomt og fjerntliggende at skattyter ikke hadde opplysningsplikt om forholdet, sier Larsens advokat, Hugo Matre, i en pressemelding.

Saken dreier seg om salg av en million DNO-aksjer fra Larsen Oil & Gas til IOR Aberdeen Ltd i 2000.

Berge Gerdt Larsen varslet etter frifinnelsen i Gulating i fjor at han ville gå til erstatningssøksmål mot staten. Advokaten hans sier at de nå går inn i prosessen med erstatningssakene.

Erstatningsbeløpene kommer til å bli betydelige, ifølge advokaten.

(©NTB)