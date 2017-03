Bane NOR anker dom om Follobane-tildeling

Bane NOR – tidligere Jernbaneverket – mener dommen bygger på feil fakta og gal rettsanvendelse.

– Basert på tilgjengelig informasjon har vi besluttet å anke saken, sier konsernsjef Gorm Frimannslund.

Skanska saksøkte Bane NOR etter at italienske Condotte ble tildelt en kontrakt på Follobanen. De hadde levert et tilbud som var lavere enn tilbudet fra Skanska, men Skanska mente det italienske tilbudet var mangelfullt og ikke inneholdt sikring av fjellet ved inngangen til Ekebergåsen ved bygging av tunnel, noe Skanska mente Bane NOR hadde stilt som et absolutt krav.

Oslo tingrett ga Skanska medhold i at tilbudet fra Condotte skulle vært avvist, og retten mener at dersom dette hadde skjedd, ville Skanska med all sannsynlighet fått jobben.

