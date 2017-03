Utbygging av Dvalin-feltet i Norskehavet får grønt lys

Utbyggingen har en prislapp på over 10 milliarder kroner. Det beregnes at det kan utvinnes 18,2 milliarder standard kubikkmeter gass fra feltet. Det tyske oljeselskapet DEA er operatør av Dvalin-lisensen, mens Aibel, Aker Solutions og Technip Norge er tildelt utbyggingskontrakter.

– Dvalin-prosjektet bidrar så langt til økt aktivitet i Trøndelag, Møre og Romsdal, Rogaland, Østfold, Oslo og Akershus hos en presset leverandørindustri. Vi er stolte over å lede et prosjekt med vidtrekkende ringvirkninger. I tillegg er Dvalin-utbyggingen svært betydningsfull for DEAs ambisjoner om videre vekst i Norge, sier administrerende direktør i DEA Norge, Hans-Hermann Andreae.

DEA Norge har 55 prosents eierandel, mens partnerne Petoro og Edison eier henholdsvis 35 og 10 prosent.

Feltet ligger 35 kilometer sør for Skarv-feltet og rundt 260 kilometer nord for Kristiansund. Produksjonen er ventet å starte i 2020.

