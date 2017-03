Tog sporet av på Ski stasjon

Bane Nor opplyser at avsporingen skjedde onsdag kveld ved driftsbanegården på stasjonen. Det er satt opp buss for tog mellom Ski og Kråkstad.

– Det var et lokaltogsett uten passasjerer som sporet av i sakte fart. Det skjer fra tid til annen. Det arbeides nå med å få det på sporet igjen, men det er vanskelig å si hvor lang tid det vil ta, sier medievakt Kjell Bakken i Bane Nor til NTB.

De regner imidlertid med at trafikken på Østfoldbanen vil gå som normalt i løpet av kvelden.

