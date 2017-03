Støre kritisk til Solbergs beredskapsarbeid

– Vil du i dag si at du som statsminister hadde styringen, spurte Ap-leder Jonas Gahr Støre i Stortingets muntlige spørretime onsdag.

Støre viser til at i Stortingets kontrollhøring om Riksrevisjonens rapport om svikt i arbeidet med å sikre vitale bygg og anlegg mot terror og andre trusler. Riksrevisjonen slår fast at i 2015 hadde verken politiet eller Forsvaret, sammen eller hver for seg, evne til å sikre offentlige bygninger godt nok.

Lovet skjerping

Ap-lederen minnet også om at Solberg lovet en langt mer skjerpet beredskap da hun inntok statsministerkontoret i 2013, et drøyt år etter 22. juli-angrepet.

– I gårsdagens kontrollhøring sa statsministeren at regjeringen ikke var klar over denne situasjonen før Riksrevisjonens rapport. Det var først da regjeringen innså at den lå så dårlig an i dette viktige beredskapsarbeidet. Hvorfor visste ikke statsministeren og resten av regjeringen at det var alvorlige mangler i arbeidet med å sikre vitale bygg og anlegg i Norge, ville Støre vite.

– Så ikke helheten

Solberg understreker at samordningen av beredskapen er godt organisert i regjeringen, og at statsministerens viktigste oppgave er å sørge for at ansvaret er klart plassert.

– Statsministeren hadde styring med det som var oppgavene til Statsministerens kontor. Men det var altså sånn at vi i regjeringen ikke så helheten, men vi var klar over hullene i enkelte sektorer, sa Solberg.

Nye lover

Samtidig var det flere uklare områder når det gjaldt objektsikring da hun tiltrådte, framholdt hun.

– Det dreide seg særlig om sivil sektor. Vi har tatt to vesentlige grep. Vi har endret dagens sikkerhetslov slik at den bedre dekker sivil sektor. Det andre er at vi så at sikkerhetsloven ikke er dynamisk nok til å dekke dagens behov for objektsikring. Derfor vil en ny sikkerhetslov komme til behandling denne våren, sier Solberg.

(©NTB)