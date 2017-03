Solberg: Tvillingabort et vanskelig etisk spørsmål

KrF-leder Knut Arild Hareide ville vite om spørsmålet om adgang til tvillingabort hadde vært en ren lovteknisk vurdering av abortloven, eller om det har vært en etisk vurdering av om vi skal si ja eller nei til tvillingabort i Norge.

– Dette er en etisk vanskelig sak. Dette er en sak som har ligget i mange år uten å ha blitt behandlet, og denne regjeringen mente at vi måtte få gjort en behandling av den. Vi ba Justisdepartementets lovavdeling om en vurdering av dagens abortlov for å se på det juridiske grunnlaget for fosterreduksjon ved tvillinggraviditeter. Lovavdelingens gjennomgang av kravene abortloven stiller, sa veldig tydelig at dagens lov åpner for at dette vil kunne gjøres, svarte Solberg.

Hun la til at loven ikke kan tolkes slik at det er en begrensning på adgangen til selektiv abort innenfor de tolv ukene med selvbestemt abort.

– Det er ikke en politisk eller etisk behandling av regjeringen, men en forståelse av dagens lov. Alternativet ville vært å fremme en endring av abortloven. Det ønsker regjeringen ikke å gjøre, sa Solberg.

Hun viste også til uttalelser om risikoen for det andre fosteret ved fosterreduksjon, og viste til at det åpnes i loven for at det også er mulig å gjennomføre inngrep i 13. svangerskapsuke. Solberg mener også at det er kvinnen selv som skal gjøre vurderingen selv.

