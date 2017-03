Solberg: Formuesskatten skaper utflytting

SVs Audun Lysbakken ville i Stortingets spørretime onsdag vite hva Erna Solberg tenker om at Høyre har tatt imot 100.000 kroner i støtte fra milliardæren Arne Helge Fredly foran valgkampen. Lysbakken peker på at Fredly flyttet til Monaco for å slippe å betale skatt, og at han derfor er å anse som en skatterømling.

– Det kan være mange motiver for at man flytter utenlands, sier Solberg og viser blant annet til selskaper i hennes egen hjemby Bergen har flyttet utenlands rett og slett for å ta vare på arbeidsplasser.

– De har flyttet utenlands med familiene sine for å drive næringsvirksomhet også med utgangspunkt i Norge, for hvis ikke ville man tømt bedriftene for mye i formuesskatt. Formuesskatten skaper også flytting av folk. Det er en utfordring i Norge jeg synes venstresiden i Norge burde sett mer på, for jeg mener at langsiktig tilstedeværende kapital er utrolig viktig også for næringsutviklingen fremover, sier Solberg.

– Jeg er enig i at skattekonkurranse er dumt. Derfor tar jeg dette opp veldig tydelig i internasjonale fora, understreker Solberg. Hun legger til at selv om regjeringen har redusert selskapsskatten, så er ikke det deres hovedprioritet, men noe de har vært nødt til å gjøre for å være konkurransedyktige med nabolandene.

– Vi skal gjøre det i et rom som gjør at vi er konkurransedyktige for investeringer framover. Men det er ikke noe jeg står og applauderer, for det er et resultat av at mange land nå reduserer beskatningen av selskaper, sier statsministeren.

