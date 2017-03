Olsø blir trolig anmeldt av formannskapet i Trondheim

Etter en ringerunde Adresseavisen har foretatt blant formannskapets medlemmer, er det klart at flertallet ønsker å gå inn for at kommunen på eget initiativ skal anmelde saken til politiet.

Spørsmålet er om Rune Olsø, sentral i Ap i Trondheim gjennom en årrekke, som rådgiver i Staur Holding opptrådte utilbørlig i forbindelse med en reguleringssak av området Kystad på Byåsen. Kommuneadvokaten mener det "ikke kan utelukkes" at straffebestemmelsene om påvirkningshandel er overtrådt.

Varaordfører Hilde Opoku (MDG), Elin Marie Andreassen (Frp), Jon Gunnes (V), vararepresentant Marte Løvik (Sp), Geirmund Lykke (KrF), Ottar Michelsen (SV), Ingrid Skjøtskift (H) og Berit Tiller (H) har alle svart at de støtter innstillingen om å anmelde. Det er totalt elleve representanter i formannskapet.

Kontrollkomiteen i Trondheim vedtok tirsdag kveld å anbefale formannskapet å vedta en anmeldelse. Arbeiderpartiets to medlemmer i komiteen stemte imot anmeldelse. Partiet har innkalt til et ekstraordinært møte om saken senere onsdag, ifølge avisen.

Olsø tar sterkt avstand fra kommuneadvokatens vurdering, som han mener bygger på "feilaktig faktum og feil juss".

