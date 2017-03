Ledere positive til eldre arbeidstakere

Lederne peker også på at seniorene har lavt fravær, vilje til læring, kreativitet og omstillingsevne, melder NRK.

– Denne undersøkelsen bør egentlig legge diskusjonen død, konkluderer direktør Kari Østerud i Senter for seniorpolitikk.

Undersøkelsen er utført av Ipsos og er del av et større prosjekt hvor forskningsinstituttet Nova, Arbeidsforskningsinstituttet, Nav og Senter for seniorpolitikk er med.

Østerud mener undersøkelsen bekrefter at høynet aldersgrense i arbeidslivet i Norge ikke har endret norske lederes positive syn på eldre arbeidstakere.

– De svarer at de ikke opplever det som et problem at aldersgrensen er blitt hevet, at de har eldre arbeidstakere ansatt, og at de kommer til å bli eldre i framtiden. De opplever ikke at de har måttet slite med eldre arbeidstakere som ikke fungerer, og de opplever at de er produktive, lojale og ansvarsfulle når de gjør jobben sin, sier Østerud.

