Jensen-saken: Politileder ble varslet om "møkkete politimann"

Einar H. Aas leder i dag seksjon for organisert kriminalitet i Oslo-politiet. Han fortalte i vitneboksen i Oslo tingrett onsdag om et kjølig forhold til den nå tiltalte Eirik Jensen.

Da han for 14 år siden ble tipset om en "møkkete politimann" og navnet Eirik Jensen ble nevnt, gikk han til politimesteren i Asker og Bærum med dette, skriver VG og Aftenposten.

Aas fortalte også at det kom bekymringsmeldinger om Jensen fra flere steder i landet, og at han fortalte Jensen at han hadde et "grusomt og fryktelig renommé" i deler av norsk politi. Jensen skal imidlertid ha tatt dette med stor ro.

Aas mener Jensen systematisk brøt regelverket om informantbehandling og viser til at det i retten er lagt fram at det har gått 1.500 tekstmeldinger mellom Jensen og Gjermund Cappelen uten at dette er gjengitt i rapporter. Dersom reglene for informantbehandling var blitt fulgt, ville det vært et "voldsomt volum" med logger som beskrev kontakten dem imellom, sa han i retten.

– Skal man drive med informantbehandling, så er det under helt spesielle strukturer og instruksverk. Det som har foregått her, er et privat anliggende – i beste fall, sier politiinspektøren.

