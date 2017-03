Frps infoleder kalte faktasjekk-tjeneste en fallitt

– Og jeg i min naivitet som trodde at faktasjekk var utgangspunktet for den journalistiske gjerning, skrev Larsson i et innlegg på Facebook tirsdag kveld, melder NRK.

Bakgrunnen var altså at VG, Dagbladet og NRK samme ettermiddag hadde lagt fram planene om tjenesten Faktisk som skal lanseres før sommeren. Den uavhengige redaksjonen skal blant annet ettergå mediene selv.

Innlegget ble fjernet etter at NRK tok kontakt med Larsson. Da hadde tidligere statssekretær for finansminister Siv Jensen, partikollega André Kolve, allerede skrevet en kritisk kommentar til Larssons utspill.

I Facebook-innlegget fastslo Larsson at Norges såkalte meningsbærende redaksjoner ikke stoler på egne journalisters arbeid, og konstaterte at den 4. statsmakt vil opprette en 5. statsmakt.

– Si meg, dersom vi oppretter faktasjekk for faktasjekkerne, hvem skal sjekke deres fakta? Dette blir absurd og vitner om pressens totale fallitt. Og bare vent, kravet om statsstøtte er like om hjørnet, skriver Larsson.

– Totalt uforståelig

André Kolve var ikke imponert over utspillet og skrev i en kommentar at han i sin "villfarelse" har trodd at én av de viktigste oppgavene til en kommunikasjonsmedarbeider er å oppnå god kontakt med mediene og journalister.

– Jeg vil mene at begge sider taper på at en god dialog og kontakt ikke oppnås og opprettholdes. Den siste tiden har du som er informasjonsleder i Fremskrittspartiet, rettet diverse angrep mot norske journalister og mediehus. Angrep jeg, både som tidligere statssekretær og kommunikasjonsrådgiver i Frp, finner totalt uforståelig, skriver Kolve.

Dette innlegget ble senere slettet, hvorpå Kolve så seg nødt til å publisere både Larssons innlegg og hans egen kommentar på sin egen Facebook-side.

Håper på politikerne

VGs ferske sjefredaktør Gard Steiro sa tirsdag at de tre konkurrentene i det norske medielandskapet nå samarbeider om dette prosjektet i en tid der det offentlige ordskiftet er preget av udokumenterte påstander og noen ganger blank løgn.

– Enkelte politikere anklager tradisjonelle medier for å spre falske nyheter og foretrekker å spre enetale framfor å svare på kritiske spørsmål, påpekte han.

Dagbladets sjefredaktør John Arne Markussen ser det som helt avgjørende at vi i Norge ikke får amerikanske tilstander.

– Vi må bidra til et godt offentlig ordskifte og en sunn og faktabasert samfunnsdebatt. Vi håper virkelig politikerne slutter opp om grunnfilosofien i det vi nå lanserer, sa Markussen.

Det har ikke lykkes NTB å få en kommentar fra Larsson selv eller Frp om denne saken.

