Solberg: Var ikke klar over situasjonen med objektsikring

I tirsdagens kontrollhøring på Stortinget ville komitéleder Martin Kolberg (Ap) vite om ikke regjeringen burde orientert Stortinget om den manglende fremgangen i arbeidet med objektsikring før Riksrevisjonen kom med sin kritiske rapport.

– Regjeringen var jo ikke klar over at situasjonen var sånn før vi faktisk fikk Riksrevisjonens rapport og fikk status på det. Det var da man først så at det lå dårligere an, repliserte Solberg.

Riksrevisjonen beskrev situasjonen som "svært alvorlig".

– Nå sier statsministeren at regjeringen ikke hadde noe kunnskap om dette. Det vil jeg karakterisere som en sensasjonell uttalelse. Dere har samordningsenheten ved Statsministerens kontor og konstitusjonelt ansvarlige statsråder, men ingen meddeler verken deg, som ansvarlig sjef for regjeringen, eller Stortinget om denne tilstanden? spurte Kolberg.

– Når Politidirektoratet melder grønt og det meddeles Stortinget at man er i havn med objektsikring, er det basert på feil informasjon, svarte Solberg.

– Vi må stole på de dataene som kommer opp. Stortinget ble informert om at det var god objektsikring, fordi regjeringen hadde fått beskjed om at det var god objektsikring på Justisdepartementets side.

(©NTB)