Solberg: Ikke behagelig med hemmelighold 

På tampen av tirsdagens kontrollhøring i Stortinget ville komitéleder Martin Kolberg (Ap) vite hvorfor Solberg ikke har sørget for å få avgradert et sammendrag av Riksrevisjonens kritiske rapport om terrorsikring.

Han viste til at Solberg to ganger har bedt Forsvarsdepartementet om en slik avgradering, men blitt avvist.

– Statsministeren kan ikke avgradere på egen hånd. Kongen i statsråd kunne gjort det, men det ville jeg oppfattet som en meget dramatisk situasjon, sa Solberg.

En slik avgradering ville vært uttrykk for en "grunnleggende mistillit" til departementets vurdering, mener hun, og la til:

– Dette er ikke noen behagelig situasjon for en regjering å sitte i.

– Det ville vært mye enklere for oss hvis det hadde vært åpenhet rundt disse spørsmålene. Det motsatte åpner for et politisk spill og mistenkeliggjøring rundt hvorfor regjeringen velger å ikke åpne for innsyn, slo Solberg fast.

