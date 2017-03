Solberg: Arbeidet med objektsikring har tatt for lang tid

I saken om objektsikring er det ikke uklarhet om ansvar eller uenighet om tolkning av regelverk mellom politiet og Forsvaret, ifølge statsministeren.

– De svakhetene som er påpekt i Riksrevisjonens rapport, og som jeg oppfatter som alvorlige, skyldes andre forhold, som har vært grundig belyst av dem som har vært her før meg, sa Solberg i sin innledning.

– Objektsikkerhetsarbeidet var pågående da Riksrevisjonen gjorde sine undersøkelser og avga sin rapport. Jeg er enig med Riksrevisjonen i at arbeidet har tatt for lang tid, sa statsministeren.

– Bevissthetsøkning

Bakgrunnen for høringen er at det 1. januar 2011 kom en ny instruks om bedre terrorsikring. Fire år senere, i 2015, var det fortsatt "svært alvorlige" mangler i politiets og Forsvarets evne til å sikre bygninger og infrastruktur i en trusselsituasjon, ifølge Riksrevisjonen.

– Hendelsene 22. juli viste oss at bedre koordinering, rolleavklaring og samtrening mellom aktørene på beredskapsområdet, er nødvendig for å gjøre samfunnet godt forberedt på alvorlige hendelser. Derfor er det min vurdering er at det har vært en klar bevissthetsøkning rundt det forebyggende beredskapsarbeidet i departementene, sa Solberg.

– Den akutte krisehåndteringen har fungert godt i de situasjonene vi har hatt, herunder brannen i Lærdal, terrortrusselen sommeren 2014 og oppfølgingen av hendelsene i Paris og København.

– Bedre i dag

Solberg brukte deler av sin innledning på å liste opp hvilke tiltak regjeringen har satt i verk for å styrke arbeidet med sikkerhet og beredskap.

– Selv om samfunnssikkerhet- og beredskapsarbeidet aldri blir ferdig, er jeg overbevist om at vi på dette området i dag er betydelig bedre enn vi var før 22. juli 2011. Det skyldes både initiativer tatt av forrige regjering og av min regjering, understreket Solberg.

Hennes forklaring avslutter den to dager lange høringen, hvor forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) og justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) forklarte seg tidligere tirsdag.

Mandag forklarte tidligere justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp), forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og politidirektør Odd Reidar Humlegård seg.

