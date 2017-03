Senterpartiet tror på EU-avtale før sommer og valg

En eventuell avtale med EU må først legges fram for Stortinget i form av en proposisjon, slik at Stortinget kan bestemme hvordan og når saken skal håndteres. Navarsete, som er Senterpartiets utenrikspolitiske talsperson, sier til Nationen at hun tror regjeringen vil gjøre det den kan for å få saken gjennom Stortinget før sommeren, om det kommer til enighet med EU om ny avtale denne uken.

– Hvis ikke kan en ny regjering trekke saken og gå i nye forhandlinger med EU, sier hun.

Møtet mellom Norge og EU tirsdag er det sjette i rekken. Statssekretær Elsbeth Tronstad (H) i Utenriksdepartementet vil ikke kommentere fremdriften utover den norske forhandlingsdelegasjonen vil arbeide for et best mulig resultat.

Fristen for å legge fram saker til Stortinget før sommeren er 21. april. Dermed kan regjeringen rekke å få en ny EU-avtale gjennom, hvis det blir enighet tirsdag, om de rekker å skrive proposisjonen på én måned og Stortinget håndterer saken før valget.

Dette er tredje gang Norge og EU forhandler om ny avtale for handel med ubearbeidede landbruksprodukter som ost, kjøtt, bær, frukt og grønnsaker.

