Ny hotellnatt for de evakuerte grunnet rasfare i Odda

–De evakuerte tok dette med fatning og forholdt seg like rolig som i går. Noen er glade for at de ikke skal hjem igjen nå, mens noen er skuffet, men det var ingen negativ respons, sier Odda-ordfører Roald Aga Haug (Ap) til NTB.

Tirsdag besluttet han å bestille helikopter for å ta bilder og video av området der det er skredfare for å styrke beslutningsgrunnlaget til NGI, NVE og politiet. Tilbakemeldingen var at de opprettholdt vurderingen. Ordføreren ser imidlertid lys i enden av tunnelen, selv om det er fare for at de 29 personene fortsatt vil måtte være evakuert også onsdag.

–Det har ikke gått noen skred i løpet av de siste par dagene så vidt jeg kjenner til. Det var veldig mye nedbør i natt, uten at det førte til skred. Vi mener forholdene har bedret seg i dag, men vi må ta nye vurderinger i morgen, sier han.

Beboerne i 15 hus på Tokheim har vært evakuert siden mandag kveld på grunn av stor rasfare i området. De evakuerte ble innlosjert på Hardanger Hotel.

I løpet av tirsdagen fikk de evakuerte mulighet til å hente blant annet biler, men politiet og kommunen oppfordret dem til å ikke oppholde seg over tid i de evakuerte husene.

Ifølge Varsom.no vurderes faren for snøskred i Hardanger tirsdag til nivå 4, som er det nest høyeste. Onsdag er det varslet faregrad 3.

(©NTB)