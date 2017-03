Mattilsynet avdekket 42 tilfeller av alvorlig vanskjøtsel av dyr i fjor

–Å forhindre vanskjøtsel og overgrep mot dyr blir stadig viktigere i samfunnet vårt, heter det i Mattilsynets pressemelding om årsrapporten for 2016.

Tilsynet viser til at Høyesterett i fjor for første gang avsa to dommer for kriminalitet mot dyr etter den nye dyrevelferdsloven fra 2010, men ingen fikk lovens strengeste straff på tre år. Mattilsynet spør seg hvor ille det må være for at noen skal få denne straffen.

–Vi har problemer med å forestille oss situasjoner der dyr blir påført verre lidelser enn i saken der 92 storfe sultet i hjel over en periode på to måneder uten vann og mat. Bonden ble dømt til fengsel i ett år og åtte måneder, sier jurist i Mattilsynet Ellen Hestenes.

Mattilsynets inspektører oppdaget alvorlig vanskjøtsel av dyr i 42 dyrehold, eller 0,44 prosent, av de 9.439 dyreholdene hvor det ble gjennomført dyrevelferdstilsyn i 2016.

– Hvert tilfelle er ett for mye, men vi mener likevel at dette tallet er lavt sett opp mot det totale antallet dyrehold, sier Torunn Knævelsrud, som er veterinær og leder seksjon dyrevelferd i Mattilsynet.

Mattilsynet fant brudd på regelverket i 35 prosent av de 9.439 dyreholdene som ble kontrollert. Antallet bekymringsmeldinger økte med 10 prosent fra året før, opp til 9.381.

