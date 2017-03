Mann tiltalt for grove overgrep i barnehagen

Mannen skal ha forgrepet seg på sju mindreårige barn, skriver Bergens Tidende. Overgrepene skal ha pågått fra november 2012 til 16. april i fjor.

Mannen ble pågrepet av sivilt politi på arbeidsplassen. Det var foreldrene til et av barna som slo alarm etter at barnet deres fortalte om hva det hadde opplevd i barnehagen.

Avisen skriver at to av overgrepene omhandler seksuell omgang med barn under ti år, mens tre av overgrepene anses som grov voldtekt. Flere av barna skal ha blitt misbrukt flere ganger, ifølge tiltalen.

Det er Statsadvokatene i Hordaland som har tatt ut tiltalen. Saken er sendt til beramming ved Bergen tingrett.

