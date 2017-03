Leger føler seg presset til å utføre tvillingaborter tidlig

Ifølge NRK har legene sendt et brev til Helsedirektoratet. De føler seg presset til å utføre inngrepene tidlig for at det skal komme inn under loven om selvbestemt abort.

– Vi skulle gjerne unngå å bli presset til å utføre inngrepet tidligere enn det vi synes er medisinsk forsvarlig, sier seksjonsoverlege Torbjørn Eggebø ved Nasjonalt Kompetansesenter for invasiv fostermedisin ved St. Olavs hospital i Trondheim.

– Det er teknisk vanskeligere å få det til tidlig, og sannsynligvis er det litt større risiko for komplikasjoner hvis man gjør det tidligere, legger han til.

Ifølge NRK ble det utført sju fosterreduksjoner i 2016 – seks ved St. Olavs hospital og én ved Rikshospitalet.

Lovavdelingen i Justisdepartementet kom i fjor fram til at abortloven skal tolkes slik at også kvinner gravid med tvillinger kunne få utført fosterreduksjon på en frisk tvilling innen uke 12.

