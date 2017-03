Henlegger terrorsak mot norsksomalier

Det bekrefter seniorrådgiver Martin Bernsen ved Politiets sikkerhetstjeneste overfor VG.

I løpet av etterforskningen ble 24-åringen undersøkt av rettspsykiatere for å vurdere om han var tilregnelig i gjerningsøyeblikket.

Bakgrunnen for undersøkelsen var informasjon i straffesaken som tydet på at mannen muligens var syk allerede før han dro til Syria i oktober 2014. Rettspsykiaterne kom til at han var utilregnelig.

Ifølge avisens opplysninger skyldes henleggelsen mannens sykdomsbilde og at han er for syk til å møte i retten.

24-åringen ble pågrepet av sikkerhetstjenesten sommeren 2015 da han returnerte fra et ni måneder langt opphold i Syria.

I politiavhør la han ikke skjul på hva han gjorde i landet, erkjente at han var en del av IS og at han hadde tjenestegjort med våpen både i Syria og Irak. I tillegg ga han uttrykk for at han ønsket å leve under islamsk styresett.

