Forsvarsministeren: Sikring tok lengre tid enn forutsett

Også justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) møter til høring tirsdag.

– Det er riktig at iverksetting av sikring har gått utover fristen i objektsikkerhetsforskriften. Sikringstiltak skulle vært etablert innen 1. januar 2014, med mulighet for ett års utsettelse, sa forsvarsministeren i sin innledning.

– Erfaringen har vist at det både tok lengre tid å etablere nødvendig kompetanse, og at det var mer omfattende og kostnadskrevende å etablere selve sikringstiltakene enn hva man forutså da forskriften ble vedtatt. At fristene ble overskredet, er imidlertid ikke ensbetydende med at det ikke er implementert noen sikringstiltak, fortsatte hun.

Bakgrunnen for høringen er denne: Den 1. januar 2011 kom en ny instruks om bedre terrorsikring. Fire år senere, i 2015, var det fortsatt "svært alvorlige" mangler i politiets og Forsvarets evne til å sikre bygninger og infrastruktur i en trusselsituasjon, ifølge Riksrevisjonen.

