Første islandske statsbesøk på 20 år: – Den nordiske identiteten binder oss sammen

Islands president Guðni Th. Jóhannesson og hans kone Eliza Reid ble tirsdag morgen ønsket velkommen av kong Harald, dronning Sonja og kronprinsesse Mette-Marit på Slottsplassen.

Etter å ha besøkt flere steder i hovedstaden, var det senere på kvelden duket for gallamiddag på Slottet, der Kong Harald innledet med en tale.

Med glimt i øyet talte han om Islands EM-triumf, samt utvekslingen av arbeidskraft, fotballtrenere, håndballtrenere og TV-serier de siste årene. Han mener Norge og Island må stå sammen i møte med klimautfordringene fremover.

– Når vi ser hvilke utfordringer verden og våre to land står overfor, er det godt å vite at vi evner å stå sammen. Det nordiske samarbeidet er solid, og den nordiske identiteten binder oss sammen. Vi nordmenn kjenner oss igjen i miljøskildringene i den islandske TV-serien «Innesperret». Og den norske TV-serien «Skam» bidrar til at identitetsbånd knyttes i Norden, sa kongen.

Pomp og prakt

Statsminister Erna Solberg (H) var blant de 184 gjestene på gallamiddagen. Det samme var håndballtrener Thorir Hergeirsson og flere andre islendinger bosatt i Norge. Under middagen ble det servert sjøkreps, kveite, indrefilet og kake.

Også Islands president holdt tale. På flytende norsk kom han med en forsinket gratulasjon i forbindelse med kong Haralds 80-årsdag. Han snakket også om fellesskap og mangfold.

–Jeg vil trekke fram kongens tale under hagefesten i fjor høst. Den vakte stor oppmerksomhet på Island, og jeg kan skrive under på mye av det som ble sagt. Innbyggerne i et land kan være ulike, men vi har til felles at vi vil bo sammen i fred og fordragelighet, sa han.

Fisk og likestilling

Før gallamiddagen var det kransenedleggelse ved nasjonalmonumentet på Akershus festning, før turen gikk videre Stortinget, der presidenten møtte visepresident Marit Nybakk.

Tema for dette møtet var det bilaterale forholdet mellom Norge og Island. Forholdet har lange historiske tradisjoner, blant annet deler vi felles interesser i nordområdene, som fisk og miljøspørsmål.

Mens president Jóhannesson var i Stortinget, avla Eliza Reid Universitetet i Oslo et besøk, ledsaget av dronning Sonja.

Bakteppet var et seminar om likestilling på arbeidsplassen, der Reid holdt et innlegg med tittelen "Jeg våger, jeg kan, jeg vil."

Saga-gave

Under et kulturprogram i Nasjonalbiblioteket onsdag, vil den islandske utenriksministeren Gudlaugur Thordarson, som et tegn på det gode forholdet mellom våre to land, overrekke kulturminister Linda Hofstad Helleland en kopi av Den islandske Saga, som utgjør fem bøker.

Senere onsdag vil statsminister Erna Solberg (H) ha samtaler med presidenten, og hun inviterer også de islandske gjestene til lunsj.

Besøket går over tre dager, og torsdag tar de islandske gjestene turen til Bergen.

