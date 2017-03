Dagbladet, VG og NRK sammen mot falske nyheter

Den nye tjenesten som de tre mediehusene står bak, har fått navnet Faktisk.

I oppstartsfasen skal Fritt Ord, Stiftelsen Tinius, Dagbladets stiftelse og NRK bidra med til sammen åtte millioner kroner. Faktisk etableres som et aksjeselskap eid av VG og Dagbladet, melder NRK.

Målet er å bidra til et mer faktabasert og rausere ordskifte i Norge. Prosjektet skal være til nytte for alle og være åpent for flere samarbeidspartnere.

De tre mediene vil orientere mer om prosjektet på en felles pressekonferanse på Litteraturhuset i Oslo tirsdag klokken 16. Sjefredaktørene Gard Steiro i VG, John Arne Markussen i Dagbladet og kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen vil være til stede.

– Svaret på problemet med falske nyheter er sterke og uavhengige medier med faktabasert journalistikk og høy troverdighet. Vi håper at Faktisk skal styrke redaktørstyrte mediers stilling som leverandører av kvalitetssikret journalistikk, og med det bidra til et mer opplyst ordskifte i Norge, sier Gard Steiro i en pressemelding.

– Vi ser fram til dette samarbeidet, og jeg er overbevist om at dette er et viktig bidrag til å styrke tilliten til norske medier. Og potensialet er større fordi det etableres som et samarbeid mellom VG, Dagbladet og NRK, sier Thor Gjermund Eriksen til NRK.

Etter det Dagens Næringsliv og Medier24 erfarer, skal Dagbladets gravejournalist Kristoffer Egeberg lede den nye tjenesten. Egeberg skal selv være til stede på pressekonferansen.

