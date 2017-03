DNB undersøker transaksjoner i omfattende hvitvaskingssak

– DNB er forelagt en liste med noen få transaksjoner i en kort periode høsten 2013 via vår litauiske datterbank, og vi undersøker nå dette. Beløpet det er snakk om, er i denne sammenhengen lite, og det er ikke dokumentert at de konkrete transaksjonene dreier seg om hvitvasking, sier informasjonsdirektør Even Westerveld i DNB til NTB.

Den danske avisen Berlingske skrev mandag at milliarder av kroner, som ifølge myndighetene i flere land stammer fra kriminell virksomhet, over flere år er blitt overført fra Moldova til kontoer i Danske Bank og Nordea. Ifølge E24 mener myndighetene at pengene er kanalisert gjennom Moldinconbank i Moldova og Trasta Komercbanka i Latvia og videre til kontoer i en rekke store, internasjonale banker.

Også de tre svenske storbankene Handelsbanken, Swedbank og SEB er trukket inn i hvitvaskingssaken.

