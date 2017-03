Barneombudet bekymret for barn i asylmottak

Ombudet har ifølge VG sendt et brev om dette til Justis- og beredskapsdepartementet.

– Bakgrunnen for at vi sendte dette brevet, er den økte bekymringen for enslige mindreårige i mottak. Vi får flere og flere henvendelser fra verger og ansatte på mottak som varsler om selvmordsforsøk, selvskading og et økt antall forsvinninger, barneombud Anne Lindboe.

Ombudet er også bekymret over et "urovekkende høyt" skolefravær, i enkelte tilfeller opp mot 70 prosent.

"Hovedgrunnen til svært mange av problemene vi nå ser blant enslige mindreårige, er en politikk som fører til usikkerhet og håpløshet. Den situasjonen mange enslige mindreårige er i nå, med det som for mange innebærer opphold i mottak på ubestemt tid, gjør at vi mener enslige mindreårige nå ikke får oppfylt rettighetene sine etter barnekonvensjonen", heter det i brevet fra Barneombudet.

Regjeringen tar situasjonen på sterkeste alvor, sier konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg (Frp) til VG.

– Derfor har vi satt i gang en rekke tiltak for å hjelpe på den krevende situasjonen tilknyttet enslige mindreårige asylsøkere i norske mottak. Enslige mindreårige prioriteres i alle ledd i utlendingsforvaltningen – ved registrering, innkvartering, saksbehandling og bosetting, sier Sandberg.

(©NTB)