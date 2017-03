Ap i Trondheim vil ikke anmelde Olsø

Arbeiderpartiets to representanter i den fem medlemmer store komiteen gikk imot forslaget fra Høyre og Fremskrittspartiet i tirsdagens komitémøte. Som begrunnelse viste de til uttalelser fra statsadvokaten om at etterforskning vil bli vurdert uavhengig av om det foreligger en anmeldelse eller ikke.

– Vi er bekymret for at en anmeldelse kan oppleves som en politisk markering, sa Aps Ellen Reitan i møtet, som ble overført direkte av NRK og Adresseavisen. Det er Adressa som fra starten av har ledet an i dekningen av saken.

Spørsmålet er om Olsø, sentral i Ap i Trondheim gjennom en årrekke, som rådgiver i Staur Holding opptrådte utilbørlig i forbindelse med en reguleringssak av området Kystad på Byåsen. Kommuneadvokaten mener det "ikke kan utelukkes" at straffebestemmelsene om påvirkningshandel er overtrådt.

42 år gamle Olsø var inntil han trakk seg i forrige uke påtroppende leder av det nye Trøndelag Ap. Han tar sterkt avstand fra kommuneadvokatens vurdering, som han mener bygger på "feilaktig faktum og feil juss".

– Jeg er overrasket over at kommuneadvokaten slik bidrar til ufunderte spekulasjoner kun basert på Adressa sin uriktige framstilling av faktum, skriver Olsø på Facebook.

