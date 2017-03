Regjeringen vil lovfeste tidlig innsats i skolen

– Det er ikke sånn at norsk skole er for dårlig, men for noen barn er den for dårlig, sier statsminister Erna Solberg (H).

Sammen med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) besøkte hun mandag Lakkegata skole i Oslo, hvor hun la fram stortingsmeldingen "Lærelyst – Tidlig innsats og kvalitet i skolen".

– Stortingsmeldingen vi legger fram i dag, markerer starten på det nye store løftet, en systematisk satsing på tidlig innsats. Vi skal sørge for at alle barn får hjelpen de trenger for å lære å lese, skrive og regne skikkelig, sier statsministeren.

Regjeringen vil også fordele 100 millioner kroner til lokal skoleutvikling i år, en pott som etter hvert skal økes til en halv milliard kroner årlig. Dessuten settes det av 50 millioner kroner årlig til lokale forskningsprosjekter, slik at skolene bedre kan vite om tiltak de setter inn, virker.

Regjeringen vil også pålegge kommuner og fylkeskommuner å tilby alle nye rektorer utdanning i pedagogisk ledelse.

