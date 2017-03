Regjeringen får kritikk etter å ha valgt flere hovedveier mellom øst og vest

En funksjonsdeling mellom riksvei 52, riksvei 7 og E16 skal sammen med E134 over Haukelifjell danne de nye hovedfartsårene mellom Østlandet og Vestlandet, kunngjorde Trond Helleland (H) og Morten Wold (Frp) under arrangementet Rein Vidde-konferansen på Geilo mandag.

Det til tross for at Statens vegvesen anbefalte at riksvei 52 Hemsedalsfjellet alene burde bli den andre hovedfartsåren i tillegg til E134.

–Mitt inntrykk er at dette er et forslag som er ment å gjøre alle fornøyde, og at det er et ledd i valgkampen, sier Luster-ordfører Ivar Kvalen, som mener regjeringen burde fulgt Vegvesenets anbefaling, til NRK. Han får støtte fra Unge Venstre.

–Dette er “alle skal få”-politikk hvor vi ikke evner å prioritere. Jeg frykter resultatet er at vi får fire halvveis stamveier og en halvdårlig jernbane, sier ungdomspartiets leder Tord Hustveit.

Deler person- og godstrafikk

Riksvei 7 Hardangervidda skal utvikles som hovedveiforbindelse for persontrafikk, med stor vekt på mulighetene som finnes for turisme, og med hensyn til villreinproblematikken.

Riksvei 52 over Hemsedalsfjellet skal være hovedforbindelse for næringstransport. Her skal det legges vekt på å få trafikken bort fra sentrum og få opp fart og vinterregularitet. Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV), er lite imponert over denne todelingen.

–OFV har vært tydelige i vår anbefaling om å satse på én hovedveiforbindelse. Vi er bekymret for en stykkevis- og delt utbygging fordi ressursene ikke blir kanalisert til den korteste, raskeste, laveste og mest driftssikre av veiene, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i OFV.

Regner med fullføring av E16

E16 er vintersikker, men utgjør lengst kjøreavstand Oslo-Bergen. Veien skal imidlertid fullføres og vil være en viktig avlastningsvei når andre overganger er stengt, heter det i en pressemelding.

Det er de takknemlige for i Valdres, der de i 2015 overraskende fikk beskjed fra samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) om at veien ikke var inne i finalerunden om å bli stamvei.

– Vi regner i alle fall nå med at E16 blir fullført. Det er allerede investert tre milliarder i prosjektet, så det vil jo være galskap å ikke fullføre, sier Vidar Eltun, ordfører i Vang, til NRK.

1.000 milliarder kroner

Regjeringen vil i Nasjonal transportplan legge opp til strekningsvise utbedringer gjennom det som vil kalles "samordningsstrekninger". Her får Statens vegvesen mulighet til selv å disponere midler for å utbedre kritiske flaskehalser uten at det defineres som store, enkeltstående prosjekter som må vedtas i Stortinget med egen kostnadsramme.

– Samarbeidspartiene har store ambisjoner for utviklingen av samferdselsløsningene. Det er allerede varslet at det skal brukes 1.000 milliarder kroner på samferdsel de neste årene. Vi har også ambisjoner utover dette for den langsiktige utviklingen av veinettet fram mot 2050, sier Trond Helleland.

MDG skulle helst sett at disse pengene heller ble benyttet til å utbedre kollektivtransporten.

–Dobbelt opp med motorveier over fjellet vil bety at enda mer godstrafikk vil bli overført fra tog til trailere. Det vil gi større fare for ulykker og økte utslipp, sier Arild Hermstad, stortingskandidat for De Grønne i Hordaland.