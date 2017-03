Norge hadde størst asylsøker-nedgang i Europa i fjor

Nye tall fra Eurostat viser at 1,2 millioner asylsøkere kom til Europa i fjor. Det er nesten like mange som i rekordåret 2015. Samtidig øker bunken av ubehandlede søknader til over 1 million ved utgangen av 2016.

Norge mottok i fjor 3.240 asylsøkere. Det utgjør 0,26 prosent av alle asylsøkere i 30 land i fjor.

-For første gang på mange år er ikke Norge lenger blant de landene i Europa som tok imot flest asylsøkere, sier innvandringspolitisk talsmann i Frp, Mazyar Keshvari.

Størst nedgang

Frp har regnet seg fram til at Norge gikk fra 4. plass i antall asylsøkere per 1 millioner innbyggere i 2015 til 17. plass i fjor. I absolutte tall faller Norge fra 14. plass i 2015 til 21. plass i 2016 blant de 30 europeiske landene i statistikken.

Den norske nedgangen fra 2015 til 2016 er på hele 89 prosent. Norge slår så vidt Sverige (-86 prosent), Ungarn (- 84 prosent) og Finland (-84 prosent) i kampen om å bli det landet som har størst nedgang i asyltilstrømmingen.

Kroatia topper den andre enden av skalaen med en økning på hele 1.413 prosent i fjor til 2.150 asylsøkere. Tyskland alene mottok hele 60 prosent av asylsøkerne i fjor og økte tilstrømmingen med 63 prosent til 722.265 asylsøkere i fjor.

Innstrammende effekt

I en pressemelding tar Mazyar Keshvari Eurostats nye statistikk som en solid dokumentasjon på at Frps innvandringspolitikk har hatt en klart innstrammende effekt.

-Frps innvandringspolitikk har gitt et strengere lovverk, men har også sendt signaler om at det bare er reelt forfulgte personer som får opphold, sier Keshvari.

Nesten en tredel av asylsøkerne som kom til Europa i fjor, kom fra Syria, mens Pakistan, Afghanistan og Irak følger på de neste plassene.

