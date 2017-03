Nedgang i salget av bensin og diesel

De foreløpige tallene for salget av petroleumsprodukter for februar viser at det ble solgt 78 millioner liter bensin og 244 millioner liter autodiesel (avgiftspliktig diesel), skriver Statistisk sentralbyrå (SSB). Dette er en nedgang på 8 millioner liter for bensin og 5 millioner liter for autodiesel.

Fra februar 2016 til februar i år økte prisene på bilbensin og autodiesel med henholdsvis 15 og 26 prosent, viser tallene.

