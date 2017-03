NSM erkjenner etterslep i terrorsikringen

Han var den første som ble grillet i høringen om terrorsikring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Der bekreftet han til dels Riksrevisjonens rapport om at bygg og andre objekter ikke er godt nok sikret for terror og andre trusler.

– Det er helt åpenbart at det er objekter som ikke er tilfredsstillende sikret per i dag, sa Nilsen.

Han peker på at det i lang tid, særlig før terrorangrepet 22. juli, har vært for lite fokus på sikkerhet, og at sikkerhetsmyndighetene nå har et etterslep.

– Jeg skulle ønske vi hadde kommet lenger, erkjente han overfor kontrollkomiteen.

Også manglende bevissthet og kompetanse blant ledere i virksomhetene et problem, mener Nilsen.

Ifølge Nilsen er det de ulike departementene som skal utpeke hvilke objekter som skal vurderes. Deretter skal virksomhetens eier sørge for en risikovurdering og hvilke grunnsikringstiltak som skal iverksettes. Først da kan NSM føre tilsyn med sikkerheten. I dag føres tilsyn med rundt 400 objekter.

– Generelt er vi bekymret for at det ikke rettes nok oppmerksomhet mot sikkerhet, uttalte Nilsen.

