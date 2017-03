Microsoft tipset Kripos om overgrepsbilder 

Ifølge VG benytter Microsoft sikkerhetssystemer som automatisk registrerer opplasting av overgrepsbilder. Selskapet har utviklet en programvare som heter PhotoDNA, som skal oppdage og stoppe spredningen av bilder som viser overgrep av barn. Da 62-åringen lastet opp slike bilder på sin Google Drive-skykonto, plukket Microsoft det opp og varslet Kripos. Knapt et halvt år senere ble det gjennomført ransaking hos mannen og funnet en CD-plate med 50 bilder som viste seksuelle overgrep mot barn. Nå er mannen dømt til betinget fengsel i en tingrett på Vestlandet.

– Dette viser at internett ikke er et sted der man usett kan begå forbrytelser mot barn, og at internasjonalt politisamarbeid fører til at også nordmenn må stå til ansvar for kriminalitet begått i andre land. God lokal etterforskning av det som i utgangspunktet «skjedde på internett» fører til stadighet til dommer i Norge, sier politioverbetjent Bjørn-Erik Ludvigsen i Kripos.

