LO-medlemmer vil beholde EØS-avtalen

Når LO samles til kongress i mai, er det ventet at EØS-spørsmålet vil skape stor splid og debatt. En ny spørreundersøkelse Opinion har utført på vegne av LO, viser at 63 prosent vil beholde avtalen, 27 prosent vil si den opp, mens 10 prosent ikke vet, ifølge Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

– Dette viser at avtalen står støtt. Så må vi heller gyve løs på de utfordringene vi ser ligger i EØS-avtalen og utnytte det handlingsrommet vi vet ligger der bedre enn vi har klart å gjøre hittil, sier LO-leder Gerd Kristiansen.

EL- og IT-forbundet er blant LO-forbundene som er kritiske til EØS. Forbundsleder Jan Olav Andersen er usikker på hvordan denne målingen spiller inn på EØS-debatten i LO, men sier han har inntrykk av at det er stor motstand i fagbevegelsen mot EØS. Særlig i de bransjene som er mest berørt av avtalen.

– Vi har et klart og tydelig vedtak fra vårt landsmøte i dette spørsmålet, og et enstemmig forbundsstyre har oversendt våre forslag til kongressen. Dette forandrer ikke så mye for oss. Vi må forholde oss til våre vedtak, sier han.

I alt 500 LO-medlemmer ble intervjuet i undersøkelsen i perioden 22. februar til 2. mars.

