Konservative kirkefolk danner nytt kirkenettverk 

Kampen mot liberal teologi står i sentrum når konservative kristne stifter nettverket Frimodig kirke i misjonsorganisasjonen Normisjons lokaler i Oslo i dag, skriver Klassekampen. Initiativtaker er den tidligere generalsekretæren i Normisjon, Rolf Kjøde.

– Vi blir 150 mennesker. Det er flere enn forventet. Det forteller meg at vi treffer et behov. Jeg tror vi får et konstruktivt møte, sier Kjøde.

Ifølge initiativtakeren er et flertall av dem som kommer, prester eller representanter for andre kirkelige ansatte. Om det nye nettverket skal jobbe innenfor eller utenfor Den norske kirke er ikke avklart. Det vil ifølge Kjøde bli en viktig strategidiskusjon fremover.

