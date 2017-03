Knall for Sp og fall for Høyre og Frp i Rogaland

Senterpartiet er virkelig i siget om dagen og får en oppslutning på 10,1 prosent på rogalandsmålingen som Sentio har utført på oppdrag for nettopp Høyre. Ved stortingsvalget i 2013 fikk Sp en oppslutning på bare 5,2 prosent i Rogaland. Dersom målingen hadde vært stortingsvalgresultatet, ville partiet doblet antallet mandater fra ett til to i fylket.

På en måling som InFact har laget for Stavanger Aftenblad, og Haugesunds Avis gjør Sp det enda bedre. Der mer enn dobler partiet seg til solide 12,1 prosent og bekrefter dermed den solide medvinden partileder Trygve Slagsvold Vedum og kollegene har i ryggen for tiden.

Krymper med en tredel

Ap øker oppslutningen fra 22,6 til 25,7 prosent på Rogaland-målingen Høyre har bestilt, mens kjempehoppet på 8,0 prosent på den andre målingen sender partiet opp på 30,6 prosent. Partiet ville med disse resultatene til høsten sikret seg henholdsvis én og to nye representanter fra Rogaland på Stortinget.

Høyre faller marginale 0,8 prosentpoeng til 29,3 prosent på målingen de har bestilt selv, men det går riktig ille på målingen Aftenbladet og Haugesunds Avis publiserte mandag kveld. Her krymper partiet med en tredel i Rogaland til svake 20,3 prosent.

Regjeringspartner Frp gjorde et brakvalg i Rogaland med 18,7 prosents oppslutning for tre og et halvt år siden. Partiet faller 5,1 prosentpoeng på Høyres måling og 2,1 prosentpoeng på den andre. Begge resultatene ville gjort at partiet hadde mistet ett av sine tre mandater på Rogaland-benken. Resultatet ville blitt tre og ikke fire stortingsrepresentanter fra fylket som i dag.

InFacts måling viser for øvrig at Venstre nærmest er utradert i Rogaland med skarve 2,1 prosents oppslutning, mer enn en halvering fra stortingsvalget.

Tallenes tale

Feilmarginen på Sentio-målingen ligger i intervallet 4,3 prosentpoeng for Høyre og 0,6 prosentpoeng for Pensjonistpartiet. På den andre er den maksimale feilmarginen 3,1 prosentpoeng.

Dette er resultatene fra de to målingene sammenlignet med valgresultatet i Rogaland i 2013:

InFact: Ap 30,6 (+8,0), Høyre 20,3 (-9,8), Frp 16,6 (-2,1), Sp 12,1 (+6,9), KrF 9,7 (-0,9), SV 3,9 (+0,6), MDG 2,6 (+0,4), Venstre 2,1 (-2,4), Rødt 1,0 (+0,6), andre partier 1,1 (-1,1).

Sentio: Høyre 29,3 (-0,8), Ap 25,7 (+3,1), Frp 13,6 (-5,1), Sp 10,1 (+4,9), KrF: 9,2 (-1,4), Venstre 4,0 (-0,5), SV 3,3 (0,0), MDG 2,1 (-0,1), Rødt 0,9 (0,5), Pensjonistpartiet 0,5 (0,0), De Kristne 0,0 (-1,0), andre partier 1,3 (0,7).

