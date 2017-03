Høy risiko for overdoser blant tidligere innsatte 

– Selv om vi visste at det var en forhøyet risiko for overdosedødelighet etter løslatelse, så ble vi nesten slått i bakken da vi så disse tallene, sier forsker Anne Bukten ved Senter for rus- og avhengighetsforskning (Seraf) ved Universitetet i Oslo til NRK.

Seraf har sammen med andre forskere undersøkt alle løslatelser fra fengsel i Norge i perioden 2000 til 2015. Forskningen viser at til sammen 493 personer mistet livet av overdose de første seks månedene etter løslatelse i denne perioden. I den første uken etter løslatelse døde i alt 123 personer av overdose. Flere av dem dør i løpet av de tre første dagene. I alt 85 prosent av alle dødsfall som skjer innen én uke etter løslatelse, skyldes overdoser.

– Vi ser at vi har en stor opphopning i tiden etter løslatelse. I den første uka etter løslatelse ser vi at risikoen for overdose allerede inntreffer idet innsatte går ut av fengsel, sier Bukten, som er en av forskerne bak studien.

Hun mener mange menneskeliv kan reddes hvis det iverksettes tiltak før de innsatte løslates, og dersom samarbeidet mellom fengsler og omsorgsapparatet fungerer godt.

