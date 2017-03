Forsvarssjefen rykende uenig med Riksrevisjonen om evnen til terrorsikring

– Jeg deler ikke Riksrevisjonens vurdering av at Forsvaret ikke er i stand til å sørge for skikkelig objektsikring, sa forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen da han stilte for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité mandag.

Riksrevisjonen mener å ha avdekket svært alvorlige mangler i politiets og Forsvarets evne til å sikre bygninger og infrastruktur i en trusselsituasjon. Komiteens anliggende er å avklare om regjeringen har fulgt opp Stortingets vedtak godt nok. Riksrevisjonens konklusjon synes å være en rungende "nei".

Forsvarssjefen svarer derimot tilsynelatende klart "ja", både hva gjelder sikringsevnen til Forsvaret og Forsvarets samarbeid med politiet, som han karakteriserer som "meget godt", særlig på kontraterror. Bruun-Hanssen framholdt imidlertid at han nok ikke hadde så mye å utsette på de faktiske opplysningene Riksrevisjonen baserer seg på.

– Det er selve konklusjonen jeg er uenig i. Heimevernet og sikringsstyrkene til Forsvaret er trent for å sikre objekter. Vi har også pålegg om sikring av objekter som ikke er forhåndsplanlagt. Materiellet og personell er til stede for sikring av hvilket som helst objekt i samfunnet, sa forsvarssjefen.

Han poengterte likevel at sikkerhetsforskriften som trådte i kraft i 2011, stiller strengere krav til sikring av Forsvarets egne, skjermingsverdige objekter. Så langt er det brukt nesten 1 milliard kroner på nye sikringstiltak, men siden det dreier seg om svært mange objekter, tar det tid å få tiltakene satt ut i livet, ifølge forsvarssjefen.

– Det er sikring på alle Forsvarets objekter, men den er ikke god nok i forhold til de økte standardene som kreves i sikkerhetsforskriften, sa han.

