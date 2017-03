Bolig i Brevik totalskadd i brann  

Politiet fikk melding om brannen klokka 2.35 natt til mandag.

– Vi var raskt på stedet og fikk kontakt med en person som er registrert som beboer på adressen i Hillsvei. Det var også to personer til i boligen. Alle tre kom seg ut, og to ble sendt til sykehus for sjekk. De prøvde først å slukke brannen selv, sier operasjonsleder Gisle Småge ved Sør-Øst politidistrikt til NTB.

Politiet har ikke fått klarhet i årsaken til brannen. Porsgrunn og Bamble brannvesen meldte om full overtenning på stedet da de kom fram, men det var ikke fare for spredning.

– Skallet av huset står, men det er totalskadd innvendig, sier Småge.

(©NTB)