 Ap vil ha innsatsreform i småskolen

Småskoleelever over hele landet skal få en tett, intensiv og rask oppfølging over en kortere periode når de har behov for det, om Ap får det som de vil.

– Vi har latt oss inspirere av den finske modellen for oppfølging av elever som blir hengende etter. Den sørger for at elevene kommer à jour med resten av klassen, uten spesialundervisning, sier Tone Tellevik Dahl (Ap), byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo.

– Kan ikke vente

I Finland har skolemyndighetene sett gevinsten av å bruke store ressurser på å fange opp de svakest stilte elevene allerede de første skoleårene, i stedet for de siste.

Byråden mener regjeringens skolepolitikk ikke holder mål.

– Jeg har fortsatt ikke fått tak i hva regjeringen mener med "tidlig innsats". Våre elever kan ikke vente på regjeringen, derfor startet vi intensivoppfølging på seks skoler i Oslo allerede i høst, sier Dahl.

Skolene fikk fem ekstra lærere som alene jobber med intensivoppfølging av elever.

– Det vanlige er at alle elever sliter med noe på et eller annet tidspunkt. Derfor må vi ha nok ressurser og gode metoder for å gi tilbud til disse elevene når utfordringen oppstår, sier Dahl.

Spesialundervisning.

Dette skoleåret gir norske skoler tre ganger mer spesialundervisning i 10. klasse enn i 1. klasse, ifølge tall fra Utdanningsdirektoratet. Elever som faller fra i videregående skole, har ofte slitt i grunnskolen, viser forskning. Elevene er da faglig svake når de begynner på videregående, og flere mangler motivasjon. For mange elever kan det handle om at tidlige tegn på lærevansker ikke er fulgt opp, men heller blitt forsterket over tid.

Det finsk-inspirerte opplegget er ment å fange opp de elevene som ikke håndterer vanlig undervisning, men som heller ikke har behov for spesialundervisning.

Livsferdigheter.

Intensivoppfølgingen innebærer at elever i 1. til 4. klasse får to til fem ekstra lærere som kun skal jobbe med å følge opp elevene som trenger det. Elevene får særlig oppfølging i fag som språk, lesing, skriving og regning i opptil én time daglig gjennom flere uker i små grupper. Slik mister ikke elevene tilknytningen til klassen.

I Oslo vil 28 nye skoler få intensivopplegget til høsten, og planen er å utvide til alle Oslo-skolene. I år vil tilbudet nå nesten 10.000 elever.

-Vi har allerede prioritert dette og vil prioritere dette i våre fremtidige budsjetter, sier Dahl.

(©NTB)