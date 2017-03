Stående applaus da Solberg gjestet JesusKvinner

I talen sin trakk Solberg fram Martin Luther og reformasjonens betydning for utviklingen av demokratiet, skriver Dagen.

– Det er viktig å huske på hvor sentral kristen tro har vært for å forme vårt samfunn.

Toleranse og åpenhet

Til avisen sier hun at hennes hovedbudskap er at de kristne kulturverdiene må forankres med toleranse, åpenhet og inkludering av mennesker i arbeidslivet. Hun takket også for det frivillige engasjementet og sosiale arbeidet som gjøres i menighetene.

– Noen mener at jeg har deltatt på litt mange kristne aktiviteter i det siste. Jeg synes det er helt naturlig for en statsminister å markere skillet mellom stat og kirke på en måte hvor man respekterer kirken selv om den ikke er en del av staten, fortsatte statsministeren i talen.

Kritikk og skepsis

En av dem som har vært skeptisk er Levi Fragell, tidligere generalsekretær i Human-Etisk Forbund.

– Det er veldig bekymringsfullt at statsledere i Norge nå er fullstendig bevisstløse når det gjelder hva de støtter, sa han til Dagen tidligere i uken. Anders Torp, som har vært en aktiv debattant og kritiker av flere menigheter, er betydelig krassere når han omtaler Solberg.

– Jeg synes det er helt forkastelig at hun den ene dagen møter skamløse arabiske jenter, som er en viktig sak i seg selv, og den andre dagen gir blaffen i kristenfundamentalistiske miljøer. Det er dobbeltmoralsk, sa Torp til Minerva noen dager før møtet.

