Senterpartiet vil kutte Tesla-subsidier

Nestleder Ola Borten Moe, som leder programkomiteen i Senterpartiet, vil på landsmøtet i Trondheim til helgen gå inn for at "dagens kjøpsfordeler erstattes med en ordning hvor alle som kjøper nullutslippsbil får et fast støttebeløp.", skriver Dagens Næringsliv.

En Tesla er i dag momsfri, og man betaler heller ikke engangsavgift på bilen. Dagens Næringsliv har tidligere skrevet at Tesla-eierne hadde en snittinntekt på 1,1 millioner kroner i 2015.

– Jeg tror det er veldig få som forstår hvorfor samfunnet skal bruke så mye penger på Norges mest velbeslåtte og med en så tvilsom miljøeffekt. Staten subsidierer luksusforbruket til de rikeste i dette landet. Det er i ferd med å bli et omdømmeproblem for elbilene, som vi vil ha flere av, sier Borten Moe.

Arbeiderpartiet har foreslått et tak på elbilstøtten på rundt en halv million kroner.

– Vi ser for oss et fast støttebeløp som gjør at det ikke blir dyrere å kjøpe en Opel E-Ampera eller noen av de andre småbilene. Resten må finne seg i å betale mer, sier Borten Moe.

