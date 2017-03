Savnet mann i Troms funnet i god behold

Det var Forsvarets helikopter som fant mannen søndag formiddag. Politiet opplyser at det har vært dårlig dekning i området. Det er trolig årsaken til at han ikke har latt høre for seg.

Politiet i Troms innledet søndag morgen en omfattende leteaksjon etter mannen som går Norge på langs.

Han ble meldt savnet i Indre Troms etter at det hadde gått flere dager uten livstegn fra ham. Mannen la ut fra Rostad i Målselv mandag.

Søndag ble det satt inn helikopterbistand fra Forsvaret og frivillige fra redningstjenesten lette med 13 snøscootere.

Mannen ble meldt savnet i 22-tiden lørdag kveld.

