SV vil prøve seg med skolemat igjen

Begrunnelsen er at SV mener tiltaket vil være bra for folkehelsen, skriver VG.

– Vi vil igjen gå inn for gratis skolemat. Vi vet det er mange barn som kommer på skolen uten å ha spist og mange som ikke har med mat. Vi vet også at det bidrar til økt konsentrasjon i skoletimene, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Han sier det dreier seg om brødmat og frukt. De første som skal få spise gratis er elevene på ungdomsskolen, noe som vil koste 700 millioner kroner. Etter hvert er målet at tilbudet skal gjelde alle elever.

I 2005 fikk SV et løft med gratis skolemat som valgløfte, men allerede i Soria Moria-erklæringen fra de rødgrønne partnerne var det justert ned til gratis frukt og grønt. Også i 2009 prøvde partiet seg.

– Det er ofte slik at SV er først ute med ideer som andre partier bruker mange år på å skjønne er smart. I over ti år er vi blitt latterliggjort for dette forslaget, men vi ser i dag at stadig flere ser fordelene, mener Lysbakken

– Nylig ga regjeringen skolene beskjed om at elevene må få minst 20 minutter til spisepause hver dag. Da er det jo litt dumt at de har glemt å gi dem noe å spise, sier SV-lederen.

(©NTB)