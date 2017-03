Stortingsrepresentant Heikki Eidsvoll Holmås ønsket å votere over forslaget, men innstillingen fra redaksjonskomiteen ble vedtatt.

Det innebærer at SV skal "arbeide for å avvikle au pair-ordningen i Norge". I begrunnelsen heter det at ordningen slik den fungerer i dag, medfører høy risiko for sosial dumping.

