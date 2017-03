Søk etter savnet mann fortsetter søndag

Letingen langs land ble innstilt da mørket falt på ved 19.30-tiden lørdag kveld. Ved 22-tiden ble også fartøy som søkte på sjøen kalt tilbake, opplyser redningsleder Jan Lillebø ved Hovedredningssentralen Sør-Norge til Stavanger Aftenblad.

– Vi kommer til å starte opp igjen strandsøket i morgen tidlig rundt klokken 8, opplyser operasjonsleder Kurt Løklingholm i Sør-Vest politidistrikt.

Både helikopter, ambulansebåt, to redningsskøyter og et kystvaktfartøy har deltatt i søket utenfor Talgje, Helgøy og Finnøy.

Mannen, som er i slutten av 30-årene, ble meldt savnet etter at en arbeidsbåt som tilhørere et oppdrettsselskap ble funnet tom og med motoren i gang lørdag formiddag. Båten lå natt til lørdag til kai ved Helgøy. Ingen har sett den dra ut lørdag, men ifølge Hovedredningssentralen er det ikke sannsynlig at den har slitt seg. Den savnede skal sist være sett gående i området der han bor fredag kveld. Det er uklart når han har dratt ut med båten, men han møtte ikke på jobb klokken 7 lørdag morgen.

(©NTB)