Polsk mann fikk fem år for voldtekt i Bærum

Dette er femte gang mannen er dømt for voldtekt, skriver Budstikka.

Kvinnen ble overfalt og voldtatt i Lommedalen i Bærum i begynnelsen av oktober i fjor, Den tiltalte ble pågrepet på bakgrunn av DNA-treff i slutten av november og har siden sittet varetektsfengslet.

Politiadvokat Iselinn Håvarstein opplyste til NTB i fjor at politiet har jobbet med sporsikring, i samarbeid med Folkehelseinstituttet, Kripos og etter hvert Interpol. I Tyskland var mannen dømt for fire voldtekter. I Østerrike var han mistenkt for én til. Det var DNA-spor fra Østerrike som felte mannen.

– Da vi fikk en DNA-profil som vi ikke fikk treff på i norske registre, gikk vi bredere ut og søkte i andre land. Disse sporene kommer ikke av seg selv, vi har gått ekstra runder, og det tar tid, forklarte politiadvokaten.

Ifølge tiltalen skal mannen ha overfalt den 71-årige kvinnen bakfra før han la henne i bakken og satte seg over henne. Da hun ropte etter hjelp, holdt mannen hånden sin foran munnen hennes og presset ansiktet hennes ned i bakken. Deretter forgrep han seg på henne.

Til tross for DNA-matchen, nekter 41-åringen for å stå bak.

– Han anker dommen til lagmannsretten. DNA-beviset forstår han ikke, han mener det må være tilfeldig smitte, sier mannens forsvarer, advokat Torbjørn Evjenth til Budstikka.

