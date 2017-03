Flertall i Aps fylkespartier for kompromissforslag om Lofoten

Ti av de 13 fylkeslagene som inntil søndag middag hadde stemt over forslaget, sier ja, mens tre stemmer mot.

De ti som stemmer for er Nordland, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Vestfold, Telemark, Hedmark, Oppland, Møre og Romsdal og Nord-Trøndelag. De tre som stemmer mot er Akershus, Buskerud og Sogn og Fjordane.

I løpet av søndag skal også fylkespartiet i Hordaland stemme over kompromissforslaget. To av fylkene har valgt å ikke behandle kompromisspørsmålet. Det er Sør-Trøndelag og Troms, som vil vente til landsmøtet som holdes 20. til 23. april.

– Dette vil si at kompromisset ligger godt an, men det er ikke avgjort, sier partiets pressetalskvinne Camilla Ryste til NTB.

Venter til landsmøtet

Fylkespartiene i Finnmark, Oslo og Østfold har ennå ikke hatt sine årsmøter. Før kompromissforslaget i januar sa disse tre fylkeslagene nei til konsekvensutredning, men her kan det bli omkamper på årsmøtene.

Ryste sier at de to av fylkeslagene som valgte å ikke behandle kompromisset på sine årsmøter, overlater dette til sine landsmøtedelegater.

– Det vil si at det er opp til delegatene på landsmøtet å avgjøre dette. Disse to fylkespartiene har tidligere vedtak på nei til konsekvensutredning, men de har ikke tatt stilling til kompromisset.

Landsmøtet avgjør

Aps programkomité sa i januar ja til å konsekvensutrede oljevirksomhet i et havområde sør for Lofoten – Nordland IV – for å få brakt på det rene hvor man kan åpne for olje- og gassvirksomhet og hvor man ikke kan det. For områdene Nordland VII og Troms II er tanken å vente på oppdatert kunnskap.

Den tredelte løsningen innebærer at et belte 5 mil fra land utenfor Lofoten skal gjøres til petroleumsfri sone. Også Vestfjorden defineres som petroleumsfritt område.

Gode fiskefelt

Naturvernforbundets leder Silje Ask Lundberg peker på at Nordland VI er havområdet utenfor Røst.

– I dette området ligger både Røstbankene og Røsthavet, som er noen av de beste fiskefeltene i skreifisket. Det eneste de foreslår å verne er Vestfjorden og en 5 mils buffersone rundt Lofotodden nasjonalpark. Tilfeldigvis er det ingen oljeforekomster her, sier hun til NTB.

Partileder Jonas Gahr Støre kommenterer overfor Adresseavisen spørsmålet om det vil være et nederlag om landsmøtet skulle si nei i slutten av april:

– Det er 19 fylkeslag som skal gjøre seg opp sin mening, det har jeg respekt for. Det er sterke syn på begge sider. Jeg ser at mange har tatt imot vårt forslag. Det flertallsvedtak som kommer på landsmøtet, det lever vi godt med.

